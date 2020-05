Pri Gaji od danes odprta teniška igrišča

TRST – Potem ko je predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga v nedeljo še dodatno omilil ukrepe in v odredbi posebej omenil, da je dovoljeno igranje tenisa vsem, tudi rekreativcem, so pri padriško-gropajski Gaji hitro zavihali rokave. Kar čez noč društva niso uspeli zaživeti, so pa zdaj pripravljeni, da danes po skoraj dveh mesecih ponovno odprejo vrata. Med tržaškimi teniškimi društvi bo Gaja med prvimi.

»Vrata odpiramo članom, prav tako bodo ta teden med sabo lahko igrali naši mladi tekmovalci med 11. in 20. letom. Zanje bomo treninge organizirali od naslednjega tedna dalje, saj potrebujemo še nekaj časa, da vse uredimo. Dovoljeno bo igranje na notranjih in zunanjih igriščih,« je pojasnil tehnični trener pri Gaji Matteo Cigui. Deželna odredba je namreč še dodatno omilila ukrepe državne uredbe, ki je zeleno luč prižgala le najboljšim, v primeru tenisa le tistim, ki sodijo v prvo ali drugo kategorijo.ki sodijo v prvo ali drugo kategorijo. V Fjk zato od tega tedna lahko tenis igrajo vsi. Člani bodo sicer lahko igrali samo singel, saj so dvojice dovoljene le družinskim članom. Treningi za mlade tekmovalce pa bodo potekali tako, da bosta na enem od petih razpoložljivih igrišč lahko na igrišču po dva igralca z enim učiteljem.