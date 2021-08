Pri Krasu ne skrivajo ambicij

Včeraj je priprave na novo sezono začel repenski Kras, ki bo - kot kaže - nastopal v razširjeni elitni ligi. Uradno naj bi Krasovo vključitev v najvišjo deželno ligo potrdili ta teden. Poleg Kras sta na spisku novih elitnih ligašev še Sanvitese in Zaule. Nova elitna liga bo namreč štela 24 ekip: sestavili pa bodo dve skupini po dvanajst ekip. Nogometaši potrjenega trenerja Radenka Kneževiča so sinoči trenirali v športnem centru Daria Škabarja v Repnu. Rdeče-beli so v prejšnjih tednih najeli napadalca Dejana Marjanovića (letnik 1987, letos Pro Gorizia) in branilca Bojana Djukića (letnik 1986, Gemonese), ki je pred nekaj sezonami že igral za Kras. V kolektiv se vračata oba Daliborja, Volaš in Radujko, ki sta letošnji drugi del sezone igrala pri Cjarlinsu v D-ligi. Iz Carlina se v Repen vrača tudi »bomber« Žiga Smrtnik (letnik 1994), ki je v zadnjih sezonah igral v D-ligi. Od Ponziane Chiarbole pa prihaja mladi bočni igralec Camillo Poropat (letnik 2001). Na spisku odhodov pa je Christian Menichini, ki bo oblekel dres Ponziane Chiarbole, kjer igra tudi njegov brat Daniel. V taboru repenskega Krasa ne skrivajo ambicij in si letos želijo solidno sezono, po možnosti z uvrstitvijo pri vrhu lestvice. Kras bo v prihodnjih štirih tednih treniral vsak dan. »Ob sobotah naj bi imeli na sporedu prijateljske tekme. Treninge bomo izmenično izvajali v Repnu in v Kras Areni na Opčinah, odvisno pač od vremena,« je dejal trener Kneževič.