Primož Roglič bo vodil ekipo na Vuelti

Slovenski kolesarski as Primož Roglič bo na Vuelti, na zadnji tritedenski dirki sezone, vodja ekipe Jumbo-Visma. Tako je po poročanju MMC RTVSLO med prenosom zadnje etape dirke po Franciji za nizozemsko javno televizijo NOS potrdil generalni menedžer moštva Richard Plugge. Nizozemsko moštvo skratka ne skriva najvišjih ciljev tudi v Šponiji, glavni pretendent za visoko skupno uvrstitev pa bo ravno slovenski kolesar.

Glavni športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman je na vprašanje, kdo bo vodja nizozemskega moštva na Vuelti, jasno odgovoril: »Zagotovo Primož Roglič, z Georgom Bennettom in Stevenom Kruijswijkom pa se moramo pogovoriti, kako sestaviti zaključni načrt za dirko po Španiji. To moramo še ugotoviti, a očitno je, da bo ekipo vodil Primož, saj bo svež, prišel bo z višinskih priprav. Z Georgom in Stevenom pa moramo videti, kako bo, da bomo pripravili optimalni načrt.«