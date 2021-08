Primož Roglič osvojil današnjo enajsto etapo

Primož Roglič je osvojil današnjo 11. etapo dirke po Španiji, ki je imela zahteven zaključek v kraju Valdepeña de Jaen in je bila dolga 133 km. Pred današnjim drugouvrščenim Špancem Enrikom Masom je imel le tri sekunde prednosti, tretje mesto pa je s petimi sekundami zaostanka osvojil Kolumbijec Miguel Angel Lopez.

Prednost Rogliča pred vodilnima na skupni lestvici je bila premajhna, da bi spremenil vrstni red na dirki, tako ostaja na tretjem mestu. Za Norvežanom Oddom Christianom Eikingom zaostaja minuto in 56 sekund, za Francozom Guillaumeom Martinom pa 58 sekund.

Jan Polanc je zaostal dve minuti in devet sekund, zasedel je 35. mesto, v skupnem seštevku pa napredoval za eno mesto, zdaj je z zaostankom 13 minut in devetih sekund 17. Luka Mezgec je bil z zaostankom treh minut in 23 sekund 50., Jan Tratnik pa z zaostankom 11 minut in 31 sekund 104.