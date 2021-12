Primož Roglič podaljšal pogodbo z Jumbo-Vismo

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je še za dve leti podaljšal sodelovanje s svojo nizozemsko ekipo Jumbo-Visma, in sicer do konca leta 2025. V rumeno-črnem dresu bo tako preživel deset let. Profesionalno kariero pri Jumbo-Vismi je začel leta 2016, ko je podpisal pogodbo do leta 2023, zdaj pa jo je podaljšal. Leta 2025, ko se bo iztekla, bo star 36 let. Za Jumbo-Vismo je Roglič doslej zbral 54 zmag od skupnih 60 v karieri. Zadovoljstvo ob podaljšanju pogodbe sta izrazila bodisi športni direktor Merijn Zeeman kot Primož Roglič.