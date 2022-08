Primož Roglič za četrti skalp

Z ekipnim kronometrom v nizozemskem Utrechtu se bo danes začela 77. kolesarska dirka po Španiji. Na njej bo nastopil tudi zmagovalec zadnjih treh izvedb, slovenski as Primož Roglič, ki bo lovil zgodovinsko četrto zaporedno zmago. Ustrezne priprave na špansko pentljo sta mu prekrižala padec in posledična poškodba na dirki po Franciji. Zaradi nesrečnega naključja pri trčenju v zaščitno balo ob cesti v peti etapi Toura je bil nastop 32-letnega Kisovčana v Španiji dolgo vprašljiv. Izpahnjeno ramo si je takrat naravnal kar sam, po odstopu na francoski pentlji pa so v javnost prišle še nepotrjene informacije, da mu je ob padcu počilo tudi vretence. Tega sam ali pa njegova ekipa Jumbo-Visma nista nikoli potrdila, šele v ponedeljek pa je nizozemska zasedba po posvetovanju z zdravniško službo prižgala zeleno luč Rogliču za zmenek z zgodovino na španski pentlji. Doslej namreč še nihče ni Vuelte osvojil štirikrat zapovrstjo, kar bi lahko po zmagah med letoma 2019 in 2021 uspelo slovenskemu asu. Štirikrat je dirko v vsej zgodovini dobil le domačin Roberto Heras, a ne zapovrstjo. Trikrat v nizu je poleg Rogliča in Herasa (2003, 2004, 2005) slavil še Švicar Tony Rominger (1992, 1993, 1994).

