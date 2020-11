Primož Roglič zmagovalec Vuelte

Primož Roglič je zmagovalec letošnje Vuelte. V današnji zadnji 178 kilometrov dolgi gorski etapi, ki se je zaključila na 1965 m visokem smučišču Covatilla, je prispel na cilj z zaostankom 2 minut in 55 sekund, s čimer je ohranil prvo mesto na skupni lestvici. Drugouvrščeni Carapaz je prispel na cilj z zaostankom 2 minut in 34 sekund, torej 21 sekund pred Rogličem, kar pa mu ni zadostovalo, da bi ga izpodrinil na prvem mestu skupne lestvice. Pred današnjo etapo je namreč Roglič vodil na skupni lestvici s prednostjo 45 sekund. Jutri bo na vrsti le še parada kolesarjev s ciljem v Madridu, kjer so zaradi protikoronskih ukrepov prilagodili traso.