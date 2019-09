Priprave so začeli tudi pri Soči, kjer pa je še odprto gradbišče

Odbojkarsko druščino v deželnih ligah dopolnjuje še ekipa Soče, ki je prevzela D-ligo od Vala in bo v najnižjem deželnem prvenstvu nastopala z mlado postavo. Že res, da bodo ekipo dopolnjevali tudi nekateri starejši igralci (»starosta« Manuel Manfreda je sicer dopolnil šele 21 let!), a bo delovna skupina stavila predvsem na mlade, ki bodo v članski ligi pridobivali prepotrebne izkušnje in tako tudi rasli. To bo glavni cilj Sočine ekipe v moški D-ligi, ki sta jo prevzela domačina trener Lucio Battisti in pomočnik Matej Juren. »Seveda ciljamo tudi na obstanek v ligi,« dodaja Battisti, ki bo imel v pripravljalnem obdobju kar precej dela.

V delovni skupini, ki jo vodi – treningi so začeli v začetku tedna v goriški telovadnici Špacapan, kjer bo članska ekipa tudi igrala – zdaj trenira preko 20 igralcev, zato pri društvu že razmišljajo, kako naprej. Tačas trenirajo skupaj nekateri izkušenejši igralci, ki so že lani igrali pri Valu, mladinci U18, ki so prav tako lani že nastopali z Valom ter igralci U16, morda pa se bo pridružil še kdo.

Do prvenstva, ki se bo začelo sredi oktobra, je sicer še dovolj časa, bolj malo ga je do prvega uradnega nastopa na deželnem pokalu – Soča Marchiol (ekipo bodo podpiralo podjetje, ki skrbi za distribucijo elektromateriala) bo igrala v soboto, 14. septembra pri Coselliju v Trstu. A jih to niti ne skrbi, saj bodo pripravljalne tekme pred sezone prav prišle za spoznavanje igralcev in možnih postav.

Članska ekipa D-lige bo sicer prvenstvene tekme igrala v Gorici, mladinski ekipi pa v Štandrežu in Sovodnjah.