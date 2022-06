»Pripravljeni smo na Europeado«

Selektor nogometne reprezentance Slovencev iz Italije Mario Adamič je na dveh prijateljskih pripravljalnih tekmah – v torek v Bazovici in v sredo v Repnu – našel odgovore na številna vprašanja.

Je res tako, selektor Adamič?

Velja. V prvi vrsti sem želel preizkusiti fante, ali so v stanju, da odigrajo dve tekmi v 48 urah. Uspeli so tako fizično kot mentalno. Nekateri so me celo še bolj presenetili. Samo Tomasetig je igral 180 minut in si je v zadnjih minutah na drugi tekmi privoščil skoraj dva stometrska sprinta, kar je dokaz, da je v zelo dobri formi. A to ne velja samo zanj.

Kaj je bilo še dobrega na zadnjih dveh prijateljskih tekmah?

Omenil bi še odlično formo Jana Košute ter zelo konstantna nastopa branilca Jana Čermelja, ki je med letošnjo sezono pri Bregu igral zelo malo, a na reprezentančnih tekmah se je izkazal v pravi luči. Jan je odlična opora izkušenemu kapetanu Alenu Carliju.