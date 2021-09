Priznanji za Jano Germani in Samantho Premerl

Prestižno športno priznanje juventussi 2021, ki ga najzaslužnejšim mladim športnikom iz naše dežele podeljuje deželno združenje športnih novinarjev USSI FVG, sta si letos prislužili dve slovenski športnici: jadralka Sirene Jana Germani in veslačica tržaške Saturnie Samantha Premerl. Germanijeva je julija na Poljskem skupaj z Giorgio Bertuzzi na dvosedu v olimpijskem razredu 49erFX osvojila svetovni mladinski naslov U23. V isti kategoriji je bila na Češkem svetovna prvakinja U23 nabrežinska veslačica Samantha Premerl, ki je tekmovala skupaj z Eleno Zerboni. Druga priznanja so dvignili še ragbist Mattia Ferrarin, dvigovalka uteži Valentina Mian in veslač Filippo Wiesenfeld. Športni večer, ki ga je kot običajno gostil lokal Terrazza Mare v Lignanu, sta obogatila sabljačica Mara Navarria in dvigovalec uteži Mirko Zanni: prva je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila bron, Pordenončan pa je bil na Daljnem vzhodu zlat. V Lignanu sta bila prisotna tudi predsednik državnega združenja športnih novinarjev Gianfranco Coppola, predsednik svetovnega združenja športnih novinarjev Gianni Merlo in predsednik Društva športnih novinarjev Slovenije Jože Zidar. Izvršni odbor državnega USSI je dan kasneje, v torek, obiskal Koper in tamkajšnje skupnost Italijanov. Sprejela sta jih podžupan MO Koper Mario Steffè in predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul.