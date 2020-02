Protislovenski izpad je plačal z odslovitvijo

V Doberdobu so se v ponedeljek sestali vodstvo kluba in nekateri nogometaši, ki so skupaj odločili, da je trener prekoračil meje in da ni več razlogov za skupno nadaljevanje sezone. »Prekinili smo sodelovanje s trenerjem Maurom Pinattijem, ki se nam je danes (včeraj op. av.) sicer tudi opravičil. Žal pa je prekoračil mejo in poti nazaj ni bilo. Mi smo pač slovenski klub in takih izpadov ne toleriramo,« je dejal predsednik Mladosti Nordio Gergolet. Mladost bo torej sezono v 1. amaterski ligi nadaljevala z drugim trenerjem. »Skoraj gotovo ga še ne bo na sobotni tekmi v Ogleju proti Aquileii,« nam je sinoči potrdil športni vodja Claudio Cadez, ki že išče nove kandidate za klop Mladosti. »Današnji (torkov) trening je vodil dosedanji trenerjev pomočnik in naš nekdanji nogometaš Mauro Peric, ki bo bržkone sedel na klopi na sobotni tekmi.