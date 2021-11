Prvenec Anžeta Laniška

Anže Lanišek (311,9 točke) je zmagovalec druge tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v finski Ruki. To je bila prva posamična zmaga 25-letnega Domžalčana v svetovnem pokalu. Drugo mesto je zasedel Nemec Karl Geiger (310,3), tretje pa njegov rojak Markus Eisenbichler (305,2). Med šest najboljših sta se uvrstila še Cene in Peter Prevc. Laniška v lovu na prvo zmago v karieri ni zmedlo niti dolgo čakanje na drugi skok v zelo hladnih razmerah. Po zeleni luči žirije pa je najboljši slovenski skakalec odlično opravil svojo nalogo in po 135 metrov dolgem skoku ohranil 1,6 točke naskoka pred drugouvrščenim Geigerjem.S tem je 25-letni Domžalčan skočil na drugo mesto v skupnem seštevku, v katerem ima 252 točk. Pred njim je le Geiger, ki jih ima 305. Za Slovenijo je bila to skupno že 80. zmaga v svetovnem pokalu, od tega 70. posamična. Lanišek je postal 14. slovenski skakalec s posamičnim uspehom, pred njim pa je zadnjo tekmo za svetovni pokal dobil Peter Prevc lani v Lillehammerju. Skakalce naslednji konec tedna čakajo tekme v poljski Wisli. Tam bosta na sporedu ekipna in posamična tekma.