Prvi poraz Bora Radenska, tudi Kontovel praznih rok

D-LIGA

Basket 4 Trieste – Bor Radenska 68:61 (15:16, 22:31, 44:45)

Bor: Bole 2 (0:1, 1:4, -), G. Terčon 5 (0:4, 1:3, 1:2), Možina 11 (7:11, 2:5, 0:1), Carcangiu 6 (-, 0:1, 2:5), Pizziga 11 (5:7, 3:9, -), D. Zettin 12 (3:6, 0:3, 3:8), Lettieri 8 (4:4, 2:8, -), Scocchi 6 (-, 0:4, 2:7), Hollan, P. Zettin in Stopar nv. Trener: Saša Krčalić.

Po osmih zaporednih zmagah se je končal zmagovit niz Bora Radenska v letošnji D-ligi. Svetoivanska ekipa je v 13. krogu nepričakovano, a povsem zasluženo v gosteh klonila proti moštvu Basket 4 Trieste. Tekma v dvorani Allianz Dome se je za okrnjeni Bor (odsotnost centra Tomaža Strleta se je še kako poznala) začela zelo slabo, saj so domačini takoj povedli z 10:0. Gostje so nato odreagirali, ujeli nasprotnike in polčas zaključili z 9 točkami naskoka. Igra Bora, ki je nazadnje stopil na igrišče 10. decembra, je bila zelo nihajoča, odstotki pri metu pa izredno slabi (57,6 % prosti meti, 24,3 % za dve točki in 34,8 % za tri točke), kar so sicer skromni nasprotniki izkoristili. V drugem polčasu je Bor povsem popustil, v zaključnih minutah pa ni več uspel ujeti priključka, tako da je bil prvi letošnji poraz neizbežen. Kljub spodrsljaju ostaja Bor na 1. mestu v vzhodni skupini deželne D-lige.

Gradisca – Kontovel 73:68 (15:15, 33:34, 59:49)

Kontovel: Cicogna 21 (3:3, 3:9, 4:8), Škerl 19 (5:5, 4:5, 2:8), Pro 0 (-, 0:1, -), Mattiassich 7 (-, 2:5, 1:4), S. Regent 0 (0:2, 0:2, 0:1), Emili 4 (0:3, 2:4, -), Starc 4 (0:2, 2:8, 0:1), G. Regent 10 (0:3, 5:10, -), Žgur 3 (-,0:1, 1:2), Doljak in Busan nv. Trener: Francesco Peric.

Kontovel, ki je nastopil brez centra Nika Daneua, je po izelo izenačeni tekmi v gosteh izgubil proti na lestvici višje uvrščeni Gradisci. Varovanci trenerja Francesca Perica bi lahko celo zmagali, le da bi bili nekoliko bolj natančni pri izvajanju prostih metov. Na tako izenačeni tekmi jim je bil prav ta element usoden, zgrešili so jih namreč kar deset. Kot kaže izid, je bil prvi polčas zelo izenačen. V tretji četrtini so gostitelji izkoristili nekaj napak Kontovelcev in si tako priigrali deset točk prednosti. V zadnjem delu srečanja so se gostje po zaslugi conske obrambe in razigranega Škerla, ki je dosegel 10 zaporednih točk, prbližali gostitjeljem na samo točko razlike. Nakar so spet nekoliko popustili in priložnost za zmago je šla po zlu. Od posameznikov bi pohvalili Cicogno (21 točk) in Škerla (19) za igro v napadu, v obrambi pa se je izkazal Gregor Regent, ki je imel kar 14 skokov.

PROMOCIJSKA LIGA

Sokol – Santos B 62:45 (14:12, 26:21, 42:31)

Sokol: Sossi 10, Grgič 4, Kojanec 24, Pegan 0, Furlan 0, Zidarič 3, Perčič 5, E. Malalan 1, Albanese 9, Gutty 6. Trener: Almir Kapo.

Sokol je v 7. krogu promocijske lige dosegel peto zaporedno zmago. Nabrežinci so brez večjih težav premagali zadnjeuvrščeni Santos B, čeprav je bila tekma v prvem polčasu nepričakovano povsem izenačena. Kojanec (na koncu 24 točk) in soigralci so si v drugem delu dvoboja le priigrali nekaj točk prednosti in jo do konca upravljali. Sokol je tako z novim uspehom še utrdil prvo mesto v tržaški skupini promocijske lige.