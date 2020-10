Prvi Športel v (delno) novi preobleki

Včeraj je po TV Koper Capodistria šla v eter prva športna oddaja Športel v novi sezoni. Z nekaterimi novostmi sta nam »dobrodošlico« zaželela voditelja oddaje Igor Malalan in »new entry« Cristian Visintin, ki je v prvem polčasu predstavil prispevke s terena, katerih vsebina je tokrat zajadrala od Tržaškega pomorskega kluba Sirena do domačega nogometnega srečanja elitnega Primorca 1966, s pomočjo sodelavca Martina Poljsaka in občnim zborom ZSŠDI-ja. V drugem polčasu je sledil pogovor v studiu s smučarskim trenerjem Alešem Severjem in alsko smučarko Caterino Sinigoi, v studiu je bila še nova predsednica Devina Marjanka Ban. V podaljšku oddaje je predsednik Sirene Peter Sterni postavil vprašanje trenerju Alešu Severju.

Klikni in oglej si oddajo