Prvi zimski vzpon na K2 je uspel nepalskim alpinistom

Skupini desetih nepalskih alpinistov, šerp, je v soboto ob 16.58 po lokalnem času uspel zgodovinski podvig – prvi zimski vzpon na drugo najvišjo goro sveta, K2. Osemtisočak, ki leži v pakistanskem delu Karakoruma, je bil še edina od štirinajstih najvišjih gora brez uspelega zimskega vzpona.

Vrh, ki meri 8611 metrov, so osvojili alpinisti treh odprav. Med njimi je bil Nirmal Purja, 37-letnik, ki je lani v nekaj več kot šestih mesecih osvojil vseh 14 osemtisočakov, ob njem pa še Mingma David Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Geljen Sherpa, Pem Chiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa (vsi člani ekipe Nimsdai), Mingma G, Dawa Tenjin Sherpa, Kilu Pemba Sherpa (člani ekipe Mingma G) in Sona Sherpa (odprava SST). Uspeh deseterice je zgodovinski tudi zato, ker pred tem Nepalcem ni uspel noben samostojen zimski vzpon, kot prvi so na osemtisočake sicer stopili v poletnih in pomladanskih vzponih v letih petdeset, a kot opora – četudi odlična – zahodnim alpinistom. Hkrati pa so dokazali, da lahko tvorijo (in vodijo) uspešne odprave in niso več »le« nosači za tuje (komercialne) odprave.

Ob razlogih za veselje ob osvojenem podvigu pa je včeraj bil tudi razlog za žalost, saj se je ravno na K2 pri sestopu v bazni tabor smrtno ponesrečil izkušeni španski alpinist Sergi Mingote. Na pomoč so mu priskočili Španec Alex Gavan, Italijanka Tamara Lunger in dva Poljska plezalca. Iz baznega tabora so poslali zdravniško ekipo, a Mingoteju ni bilo več pomoči.