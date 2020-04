Prvič od leta 1945 ne bo teniškega turnirja v Wimbledonu, sporočajo iz All England Cluba. Tretji turnir za veliki slam, ki bi moral potekati od 29. junija do 12. julija na travnati podlagi na obrobju Londona so danes zaradi pandemije koronavirusa odpovedali.

Teniški združenji ATP in WTA sta prav tako danes sporočili, da tenisa na profesionalni ravni ne bo vsaj do 13. julija.

Predsednik All England Cluba Ian Hewitt še posebno obžaluje dejstvo, da je bil najstarejši turnir med četverico velikih doslej odpovedan le zaradi svetovnih vojn. Za letošnjo 134. izvedbo turnirja so že določili nadomestni datum. Potekal bo od 28. junija do 11. julija 2021.