Prvo zlato na smučarskem SP Italiji, Slovenci hitro izpadli

Italijanska reprezentanca v alpskem smučanju je osvojila prvo zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Saalbachu. V finalu mešane ekipne paralelne tekme je ugnala Švico, bron pa je pripadel Švedski, ki je bila boljša od ZDA. Slovenska četverica se je pričakovano poslovila po prvem nastopu.

Z mešano ekipno paralelno tekmo se je začelo 48. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Slovenci v prvih bojih niso računali na najmočnejšo zasedbo, ki se pripravlja na ostale izzive v Saalbachu. Za slovensko četverico je bila danes za uvod SP usodna favorizirana nemška zasedba.

Lena Dürr je bila na začetku prepričljiva proti Niki Tomšič in slavila za 0,9 sekunde. Tudi Linus Strasser je upravičil izrazito vlogo favorita proti Anžetu Gartnerju in bil 1,11 sekunde hitrejši. Po tretjem porazu, Taja Prešern je bila sicer le sedem stotink sekunde slabša od Fabiane Dorigo, je bilo zgodbe za Slovenijo konec. Za konec je nato Fabian Gratz premagal še Martina Čatra za 1,11 sekunde in zmago s 4:0.

»Današnja postavitev je bila zahtevna, kar levo in desno ter z zelo kratkimi razdaljami. Vsi štirje smo dali od sebe vse, kar znamo, borili smo se, a se ni izšlo,« je za RTV Slovenija po porazu v osmini finala dejala Nika Tomšič.

Najboljših osem reprezentanc ni imelo težav pri preboju v četrtfinale, v nadaljevanju pa so bili boji precej bolj izenačeni. Zavoljo boljšega časa ob izidu 2:2 si je polfinalni nastop proti Nemčiji priborila Švica, prav tako po času pa so Švedi presenetljivo izločili Avstrijo na veliko razočaranje polnih tribun pod goro Zwölferkogel.

V polfinalu je nato reprezentanca Švice znova po času po 2:2 ugnala ZDA, še tesneje pa je bila Italija boljša od Švedske, in sicer za vsega stotinko sekunde po 2:2 v zmagah.

Finale je bil napet do zadnjega para. V njem pa je Alex Vinatzer premagal Thomasa Tumlerja in Italiji zavoljo boljšega skupnega časa po 2:2 v zmagah priskrbel zlato kolajno. Italija v postavi Vinatzer, Filippo Della Vite, Giorgia Collomb in Lara Della Mea je postala sedma reprezentanca z zmago na ekipni paralelni tekmi. V boju za bron je bila Švedska s 3:1 boljša od ZDA.

Samo tekmovanje je trajalo dve uri in pol, saj so organizatorji slovesno odprtje z glasbenimi točkami pripravili pred začetkom ter med vsakim krogom izločilnih bojev.

V sredo bosta na sporedu oba treninga smuka, drugi za ženske in prvi za moške, v četrtek pa se bodo za drugi komplet medalj ženske merile v superveleslalomu. V isti disciplini bodo moški nastopili dan kasneje. Konec tedna je rezerviran za oba smuka, ženski bo na vrsti v soboto, moški v nedeljo.