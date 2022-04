Razburljiva tekma in poraz Jadrana

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD (Zaostala tekma)

Jadran Monticolo & Foti – Bozen 60:74 (17:21, 32:32, 46:54)

Jadran: Batich 10 (4:6, 3:5, 0:6), Zidarič 3 (1:3, 1:3, 0:3), Ban 14 (10:11, 2:9, 0:2), Schina 8 (0:2, 1:4, 2:3), Ridolfi 6 (1:2, 1:2, 1:3), De Petris 0 (-, 0:4, -), Jakin 0, Malalan 7 (1:2, 4+3:5, -), Pregarc 6 (-, 3:3, -), Bunc 2 (-, 1:1, -), Persi 0 (-, -, 0:1), Rajčič 3 -, -, 1:7). Trener: Oberdan. PON: De Petris in Ridolfi.

Jadranovci so na zaostalem srečanju državne C-lige gold na Opčinah gostili Bozen, ki je imel pred današnjim dvobojem dve točki manj na lestvici. Po razburljivi in deloma tudi živčni tekmi so obe točki odnesli domov južnotirolski gostje, ki so odločilni »break« zadali gostiteljem v tretji četrtini. Prvi dve sta bili zelo izenačeni. A naposled sta domačine z nekaterimi odločitvami razburila in razjezila tudi sodnika. Jadran je v zadnji četrtini reagiral, a gostje, ki so igrali zelo solidno, so uspeli ubraniti in visoko vodstvo, ki je znašalo tudi + 18 točk. Jadran bo spet igral v nedeljo, ko bo igral v Oderzu.

D-LIGA

Basket 4 Trieste – Dom 65:61 (21:16, 34:27, 53:44)

Dom: Devetak 0, Abrami 2 (-, 1:5, 0:2), Onesti 0 (-, 0:2, 0:1), Zavadlav 15 (-, -, 5:11), Menis nv, Cej 11 (-, 4:5, 1:2), Borsi 11 (1:2, 5:10, 0:1), Čavdek 2 (-, 1:1, - ), Ballandini 9 (-, 3:10, 1:4), Salvi 11 (5:9, 3:5, 0:3), Urdih 0. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so, kljub porazu, s prikazano igro in za požrtvovalnost povsem zadovoljili. V prvem delu prvenstva so proti temu nasprotniku izgubili za 20 točk. Tokrat pa so nudili gostiteljem, ki so drugi na lestvici, močan odpor in se v končnici tekme približali na sami dve točki. Naposled pa so morali priznati premoč traških košarkarjev in častno izgubili.