Red Bull 400 v Planici še bolj prestižen

V dolino pod Poncami se 14. septembra sedmič vrača tekaški praznik Red Bull 400. Tek od vznožja do vrha letalnice bratov Gorišek je postal tradicionalen in del družbe tekmovanj pod tem imenom, ki se odvijajo po vsem svetu. Letos je tek v Planici tudi finalno tekmovanje novega izziva štirih lokacij - 4TITUDE. Po vsem svetu bo letos kar 20 tekem Red Bull 400, organizatorji pa na njih skupaj pričakujejo več kot 20.000 tekačev. Za najbolj zagrete so pripravili tudi serijo štirih lokacij - izziv 4TITUDE, kjer bosta okronana tudi skupna zmagovalca v ženski in moški kategoriji. Planiško tekmovanje bo tudi finale te serije, za tekmovalci pa sta že prvi dve preizkušnji, v italijanski dolini Fiemme in nemškem Titisee-Neustadtu.