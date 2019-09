Slovenski kolesarski as Primož Roglič je po današnjem treningu potrdil nastop na nedeljski cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Harrogatu. Roglič je po sredinem kronometru, ko je bil 12., tarnal nad bolečino v zadnjični mišici, s katero ima težave od padca na dirki po Španiji, zato je nedeljsko dirko postavil pod vprašaj. Po pogovoru z vodstvom reprezentance in današnjem daljšem treningu je Roglič sprejel odločitev, da bo v nedeljo startal in, kot je obljubil, dal vse od sebe.