Roglič še naprej v rdeči majici

Belgijski kolesar Philippe Gilbert je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Španiji. Dobrih 170 kilometrov dolga preizkušnja med dirkališčem Navarra in Bilbaom v Baskiji ni prinesla sprememb v skupnem seštevku, rdečo majico najboljšega je obdržal Slovenec Primož Roglič.

Gilbert, svetovni prvak iz leta 2012 je bil član ubežne skupine, vse pa je opravil z odliko. Napadati je začel na zadnjem vzponu, pospešil je v pravem trenutku in se otresel preostalih ubežnikov. Za Gilbertom sta čez cilj prišla Španca Alex Aranburu in Fernando Barcelo. Favoriti so čez cilj prišli skupaj, zaostali so tri minute in dve sekundi.

Roglič bo v rdeči majici jutri dirkal še tretji dan po vrsti. Drugo mesto zaseda Španec Alejandro Valverde (zaostanek minuta in 52 sekund), tretje pa Kolumbijec Miguel Angel Lopez (zaostanek dve minuti in enajst sekund).