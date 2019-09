Roglič še povečal prednost

Slovenski kolesar Primož Roglič je v zahtevni 16. etapi dirke po Španiji povečal prednost pred najbližjimi zasledovalci. Etapno zmago je po 144,4 kilometra slavil Danec Jakob Fuglsang.

Fuglsang je bil v etapi s tremi kategoriziranimi vzponi, ciljni je bil ekstra kategorije, član ubežne skupine. Odločilno pospeševanje, ko se je znebil Gianluce Brambille, mu je uspelo 4,2 kilometra pred ciljem. Štiriintridesetletnik je slavil 22. poklicno zmago, a šele prvo na tritedenskih dirkah. Drugi danes je bil Britanec Tao Geoghegan Hart z zaostankom 22 sekund, tretji pa Španec Luis Leon Sanchez, ki je bil 40 sekund počasnejši.

V eni najbolj zahtevnih etap letošnje Vuelte je Primož Roglič spet dirkal zelo dobro, njegov rojak Tadej Pogačar pa je pridobil nekaj sekund v boju proti Valverdeju za drugo mesto v skupnem seštevku. Pogačar je prišel čez cilj na 14. mestu, 5:58 minute za Fuglsangom. Miguel Angel Lope Lopez je bil 15., Roglič 16. Valverde je za trojico zaostal 23 sekund.

Roglič ima na lestvici dve minuti in 48 sekund prednosti pred Špancem Valverdejem in tri minute in 42 sekund prednosti pred Pogačarjem. Na četrtem mestu je Kolumbijec Miguel Angel Lopez (zaostanek tri minute in 59 sekund).