Roglič takoj oblekel rdečo majico vodilnega

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec prve etape dirke po Španiji. Od Iruna do Arrateja nad Eibarjem (173 km) je bil hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza ter Irca Dana Martina in že prvi dan oblekel rdečo majico vodilnega na Vuelti, ki jo brani po lanski zmagi.

V etapi je sicer na začetku pobegnilo pet ubežnikov, ki pa si večje prednosti v neznačilnem uvodu v tritedensko dirko niso nabrali. Glavnina, v kateri je ritem narekovalo tudi Rogličevo moštvo, je zadnjega kolesarja v ospredju ujela 25 kilometrov pred ciljem, sledil pa je zahteven zaključek z dvema klancema. Na vrh Arrateja je skupaj prišla osmerica. Roglič je 900 metrov pred ciljem silovito pospešil in nihče mu ni uspel slediti na krajšem spustu do cilja.

Z etapno zmago je Roglič oblekel majico vodilnega na Vuelti in poskrbel za dvojno slovensko slavje po zmagi Jana Tratnika v 16. etapi dirke po Italiji.