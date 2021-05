Roza energija napolnila goriška srca (video)

A bolj kot športni del Gira je bil za številne gledalce in prebivalce celotne Goriške zanimiv spremljevalni del, ki je že nekaj dni oživel celotno območje. Ob celotni progi od Gradeža pa vse tja do Gorice se je na cestah zbralo veliko gledalcev in ljubiteljev kolesarstva. Še posebno veliko jih je bilo na klancu pri Gornjem Cerovem.

V vseh vaseh, kjer je šel mimo Giro, so pripravili kolesarjem in vodstvu topel sprejem: pozdravni napisi, roza balončki, godba na pihala in še druge številne originalne potegavščine (kliknite in oglejte si videoposnetek).