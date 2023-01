S kolesarskimi spominki priskočijo na pomoč

Dobrodelno dražbo s spominki svetovno znanih kolesarjev si je pred leti zamislil kolesarski mehanik Enrico Pengo, ki je bil več sezon osebni mehanik Vincenza Nibalija, zdaj pa sodeluje z italijansko reprezentanco. »Enrico, ki ga zelo dobro poznam, je z dobrodelno akcijo začel skoraj za šalo. Sprva so bili na dražbi le podpisani dresi znanih kolesarjev, vsako leto pa je kaj dodal. Potreboval je dodatno pomoč pri organizaciji in z veseljem sem sprejel njegovo povabilo.Osredotočil sem se predvsem na gorsko kolesarstvo in ciklokros, ob pomoči žene Ilenie (Lazzaro, kolesarka in tehnična komentatorka na Eurosportu, op. a.) pa tudi na žensko kolesarstvo. V zadnjih letih so na dražbi tudi ostali deli opreme, od kolesarskih čevljev, sedežev, čelad, do celih koles, ki so jih kolesarji uporabljali na največjih dirkah na svetu,» je dejal Leghissa, ki je bil zelo uspešen gorski kolesar in še vedno občasno tekmuje.

V torek še za Nibalijevo čelado

Minula izvedba dražbe kolesarskih spominkov je potekala v več delih, zadnji bo na vrsti v torek, ko se bodo zbiratelji potegovali za unikatno čelado, s katero je Nibali dirkal na svoji poslovilni dirki. Ravno Nibali, ki je svojo bogato kariero zaključil po koncu minule sezone, je boter letošnje dobrodelne akcije. »Za predmete na dražbi se zanimajo zbiratelji iz cele Evrope. Na prvi letošnji dražbi, ki se je zaključila 18. decembra, si je švicarski kolesarski navdušenec za 1860 evrov zagotovil podpisano rožnato majico, ki jo je nepozabni Marco Pantani nosil na dirki po Italiji leta 1998. Petičnež iz Lugana je osebno prišel po dres, ob tem pa nam pustil še dodaten prispevek. Že je napovedal, da se zanima tudi za nakup Nibalijeve čelade,» je povedal Leghissa.

Med prodanimi artikli so bili med drugimi še kolesarski čevlji Sonnyja Colbrellija z lanske zmagovite dirke Pariz-Roubaix, podpisan sedež Tadeja Pogačarja in številni dresi svetovno znanih kolesarskih asov (Sagan, Mohorič, Evenepoel, van der Poel, Alaphilippe, Valverde ...). Večino izkupička dražbe so organizatorji namenili neprofitnemu združenju Proviamo Insieme per l’handicap, ki v domu Il Sogno v kraju Camisano Vicentino skrbi za osebe s posebnimi potrebami, del izkupička pa tudi fundaciji Michele Scarponi in civilni zaščiti dežele Veneto. V enajstih letih je Pengo s svojimi sodelavci zbral že 250 tisoč evrov, od katerih približno 30 tisoč v tokrani izvedbi dražbe.

Kolesarji radi sodelujejo

»Veseli me, da po svojih najboljših močeh pomagamo tistim, ki so najbolj potrebni. Odziv kolesarjev je res pohvale vreden. Razkrijem vam lahko, kako smo prišli do Pogačarjevega sedeža. Sam poznam člana tehničnega štaba ekipe UAE Emirates. Preden je ekipa odšla na priprave v Španijo, sem ga prosil, ali nam lahko priskrbi Tadejev podpisan sedež. Slovenski kolesarski as je z veseljem privolil, ob povratku iz Španije pa mi je prijatelj dostavil Pogačarjev spominek,» je na koncu še dejal Leghissa in razkril, da bi radi v bodoče dražbo razpotegnili čez celo leto in da bi lahko po vsaki večji dirki dali naprodaj nekaj predmetov.