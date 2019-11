S kom se bodo spopadle »žile«?

Danes okrog 16. ure bo nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji (pravzaprav žile) izvedela za nasprotnike v prvem delu Europeade 2020 oziroma evropskega prvenstva jezikovnih manjšin, ki bo od 20. do 28. junija na Koroškem v Avstriji.

Organizatorji so nogometaše selektorja Maria Adamiča vključili v četrti najnižjekakovostni bobenček. »To zaradi tega, ker nastopamo prvič na Europeadi,« je dejal operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig, ki bo danes sodeloval na žrebu v Škocjanu v Podjuni na Koroškem v Avstriji skupaj s »kolegom« Evgenom Banom, selektorjem žil Mariom Adamičem in »prevajalcem«, športnim vodjo Mladosti Claudiom Cadezom, ki dobro obvlada nemško.

Nasprotniki žil v prvem delu Europeade ne bodo selekcije manjšin z Apeninskega polotoka: to se pravi Južni Tirolci, Ladinci in Cimbri. Iz prvega bobenčka pa bi lahko igrali proti koroškim Slovencem (Team Koroška), Okcitancem, Nemcem iz Rusije in Madžari s Slovaške. V drugem bobenčku bi lahko Žile igrale proti selekcijam: Ils Rumantsch (Retoromani iz Švice), Serbske mustwo (Lužiški Srbi iz Nemčije), Danci iz Nemčije, Romi iz Madžarske, Slovaki iz Madžarske in Madžari iz Romunije. V tretjem bobenčku so: Severni Frizijci iz Nemčije, Nemci iz Madžarske, Srbi s Hrvaške, Cimbri s pokrajin Trenta, Vicenze in Verone, Šlezijci in Hrvati s Srbije. V četrtem bobenčku so skupaj z Žilami še Hrvati iz Avstrije, Pomaki (islamizirani Slovani), Nemci z Danske, Armanamea (Aromuni iz Romunija, slednji živijo tudi v drugih državah na Balkanskem polotoku) in Adalet (krimski Tatari).

Prve tri tekme bodo Žile igrale 21., 22. in 23. junija. Finale bo 28. junija.