S Peterlinom na čelu naprej po ustaljenih tirnicah

Jutri ob 10. uri bo na vrsti jubilejni 50. občni zbor Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. V šotoru na zunanjem igrišču Slovenskega športnega centra Mirka Špacapana v Gorici (v primeru zelo slabega vremena bo občni zbor potekal v bližnjem Kulturnem centru Lojze Bratuž) bodo predstavniki včlanjenih društev izvolili tudi novo vodstvo ZSŠDI. Na predsedniškem mestu ostaja Ivan Peterlin, ki je bil edini kandidat za to funkcijo.

Na kandidatni listi za izvršni odbor so Mario Adamič, Veronika Don, Jan Gregori, Loredana Marusic, Maja Peterin, Sonia Sirk, Andrej Vogric in Peter Žerjal. Glede na to, da je kandidatov osem, bodo na občnem zboru dejansko le uradno potrdili sestavo novega izvršnega odbora. »Novinci« so Adamič, Donova in Marusiceva, ki bodo zamenjali Rajka Petejana, Sabino Slavec in Edija Sosica, ki se »seli« v nadzorni odbor. Poleg Sosica bodo nadzorni odbor sestavljali še Marjan Černic, Samo Kokorovec, Nadia Kralj in Pavel Vidoni. Člani razsodišča pa bodo Boris Bogatec, Igor Kocijančič, Jure Kufersin, Mitja Primosig in Claudio Starc. Nadzorni odbor in razsodišče sestavljajo po trije člani, dva pa sta namestnika.

Jutrišnji občni zbor, ki bo potekal ob spoštovanju pravil za preprečevanje širjenja koronavirusa (vsako društvo bo lahko imelo le enega zastopnika), bo tudi priložnost za podelitev priznanj zaslužnim posameznikom in počastitev društev, ki slavijo okrogle obletnice. Priznanje za življenjsko delo bosta prejela velikana slovenskega športa v Italiji, in sicer Aldo Rupel in Branko Lakovič. Prejemnika priznanja za zvestobo slovenskemu športu bosta Goran Kerpan in Ambrož Peterlin. Pet pa bo nagrajenih društev: AŠZ OIympia za 60-letnico delovanja, AŠZ Soča za 40-letnico, AŠD Sokol za 55-letnico, AŠZ Sloga za 50-letnico in KK Bor za 55-letnico slovenske organizirane košarke v Trstu.