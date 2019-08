S »pičulatom« na dresih

»Pičulat« oz. puran na nogometni žogi. Štandreška Juventina bo imela od letošnje sezone dalje nov logotip, ki ga je pripravila »domača« poklicna grafična oblikovalka Nikol Kerpan. Z novim logotipom so v Štandrežu že opremili letošnjo športno opremo, nogometno društvo pa že razmišlja o nadgradnji na marketinškem in komunikacijskem področju. Nalogo so zaupali ravno osemindvajsetletni Nikol, ki se je po nekajletnem bivanju v tujini vrnila domov in spet okrepila Juventinin odbor.