Francija je v četrtinalu olimpijskega košarkarskega turnirja v Tokiu premagala Italijo z izidom 84 : 75 in se bo tako v polfinalu pomerila s Slovenijo, ki je premagala Nemčijo. Francozi so bili večji del tekme v rahlem vodstvu, italijanska izbrana vrsta pa se jim je dobro upirala. V zadnji četrtini so italijanski košarkarji uspeli izenačiti, toda na koncu so jim zmanjkale moči, da bi lahko premagali izkušene Francoze.