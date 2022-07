V teh dneh pred petdesetimi leti je v islandskem Reykjaviku potekal »šahovski dvoboj stoletja«, kot so mnogi že pred začetkom označili dvoboj za naslov šahovskega svetovnega prvaka med branilcem naslova, Sovjetom Borisom Spasskim, in izzivalcem, Američanom Robertom »Bobbyjem« Fischerjem. Nobeno šahovsko prvenstvo ni prej in niti pozneje bilo deležno tolikšne medijske pozornosti, kar se je naposled – ne glede na izid dvoboja – izkazala kot velikanska planetarna promocija za kraljevo igro.

Vzrokov za tolikšno zanimanje je bilo več. Sovjetska zveza je od leta 1948, od Mihaila Botvinika preko Vasilija Smislova, Mihaila Talja, Tigrana Petrosjana in samega Spasskega skoraj četrt stoletja, 24 let, kraljevala v šahu. Pa se v času hude blokovske konfrontacije in sredi hladne vojne pojavi izzivalec prav iz nasprotnega zahodnega bloka, Američan, ki ji hoče spodnesti prestol. Povrhu vsega je bil takrat 29-letni Fischer povsem neobičajen šahist, drugačen od vseh dotlej, muhast in originalen, z izredno nepredvidljivo igro, ki je v kvalifikacijah pometel z vsemi konkurenti. Zato ni čudno, da je dvoboj – ki ga je jugoslovanski velemojster Bora Ivkov pred samim začetkom primerjal z »nepozabnim boksarskim dvobojem med Clayem in Frazierom« (na tistega še bolj nepozabnega med Alijem in Foremanom je bilo treba čakati še dve leti ...) - presegel šahovske in športne meje ter se povzdignil v svetovno atrakcijo.

Ob pripovedi o zgodovinskem dvoboju objavljamo tudi intervju z novinarjem, esejistom Dušanom Jelinčič, ki je meddrugim tudi strasten in tudi priznan šahist. Avtor največkrat nagrajenega slovenskega leposlovnega dela, alpinističnega romana Zvezdnate noči je meddrugim tudi razkril, kaj je bilo odločilno, da je Fischer zmagal.