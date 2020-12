ŠD Vesna: »Iščemo fotografiji iz sezone 1983/84 in 1984/85«

Pri ŠD Vesna sestavljajo klubsko zgodovinsko publikacijo, ki jo ureja športni novinar Riccardo Tosques. »V 55-letni zgodovini kriškega kluba smo uspeli najti skoraj vse fotografije ekip, ki so nastopale v deželnih prvenstvih. Žal pa imamo luknjo med leti 1982 in 1985,« je dejal Tosques, ki se je za pomoč pri iskanju obrnil tudi na Primorski dnevnik. »Z vodstvom kriške Vesne smo določili, da bi zbrali vse fotografije ekip, ki so nastopale od leta 1965. Delo smo opravili skoraj z odliko, a na koncu smo se zaveli, da je naloga težja, kot smo sprva načrtovali,« je dodal urednik publikacije. »Sezona 1982/83 ni čisto odkrita. Doslej smo uspeli najti neuradno fotografijo ekipe, ki je nastopila na turnirju po zaključku sezone. A v enajsterici so tudi nogometaši, ki so prišli na turnir zgolj na posodo.« Pri kriški Vesni pa niso uspeli najti niti ene fotografije iz sezone 1983/84 in 1984/85. Pregledali smo tudi v arhivu Primorskega dnevnika, a neuspešno. V sezoni 1983/84 je Vesna igrala v 1. amaterski ligi. Trener je bil Aldo Vidonis. Ekipo so sestavljali: Franco Acquavita, Giuliano Basiacco, Gianfranco Bruno, Tullio Bubnich, Roberto Candotti, Silvio Gotti, Flavio Jerman, Andrej Kostnapfel, Edi Penco, Gianni Ludvig, Fulvio Pichierri, Walter Pipan, Niko Sedmak, Claudio Savarin, Paolo Sodomaco, Aldo Somma, Claudio Ugo in Fabio Zucca. V sezoni 1984/85 pa je Vesna igrala v 2. amaterski ligi in vodil jo je trener Umberto Esposito. Nogometni izbor so sestavljali: Giuliano Basiacco, Paolo Bolanaz, Gianfranco Bruno, Fabio Candotti, Roberto Candotti, Gianni Dibenedetto, Flavio Jerman, Andrej Kostnapfel, Edi Penco, Roberto Perossa, Andrea Pertan, Walter Pipan, Paolo Pisani, Marzio Potasso, Claudio Savarin, Niko Sedmak, Aldo Somma, Fabio Tucci, Roberto Verbich. V obeh sezonah je bil predsednik Angelo Bogatec.Avtor publikacije in ŠD Vesna pozivata nekdanje člane, odbornike in nogometaše ter same vaščane, če morda v domačem arhivu poiščejo fotografiji ekipe iz sezon 1983/84 in 1984/85. »Če bi kdo našel takratni fotografski posnetek, naj prosim lepo pokliče ali na kak drug način obvesti odbornike Vesne oziroma pošlje elektronsko sporočilo na vesnasport@alice.it,« je še zaključil Tosques.