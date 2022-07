Se bo Giro 2023 res končal v Trstu?

Na številnih športnih in specializiranih kolesarskih spletnih medijih je včeraj zaokrožila novica, da bo Trst prihodnje leto gostil zaključek dirke po Italiji. Vsi so sicer navajali članek, ki je bil včeraj objavljen v tržaškem dnevniku Il Piccolo. Kot kaže je vse že dogovorjeno, čeprav organizatorji (družba RCS Sport) niso še uradno potrdili tega, o čemer se sicer že nekaj časa govori. To nam je včeraj v telefonskem pogovoru potrdil tudi glavni organizator etap Gira v Furlaniji - Julijski krajini Enzo Cainero, ki ga kolesarski poznavalci poznajo predvsem kot »očeta« Zoncolana. »Ničesar še ni odločenega, pogovori so šele v teku. Vse je treba še preveriti in urediti predvsem logistično plat,« nam je potrdil.

Po poročanju Il Piccola bo odločilna etapa Gira 2023 predzadnja, torej tista, ki naj bi se se zaključila s približno 20-kilometrskim gorskim kronometrom od Trbiža do Svetih Višarij, kjer se nadaljujejo dela za ureditev gozdne ceste, ki pelje na vrh. »Jasno, ni skrivnost, da je moja velika želja pripeljati Giro na Svete Višarje,« je potrdil Cainero. »A daleč od tega, da nam bo že prihodnje leto to res uspelo. Dela za preureditev ceste se resda nadaljujejo in dobro napredujejo, a to ni povezano z morebitno etapo Gira. Za dela je odgovorna deželna civilna zaščita in ne organizatorji dirke,« je povedal Cainero, ki se ni želel prenagliti. Povedal je, da bo kaj več jasno šele v prvi polovici septembra, ne prej. Isto velja tudi za zaključno etapo Gira, ki naj bi bila tako kot leta 2014 v Trstu. »Dežela FJK ima seveda velik interes za gostovanje Gira, predvsem če se v tem primeru govori o zaključku dirke, in je zato v stalnem stiku z organizatorji iz Milana. Trst pa ni edina možnost za zaključno etapo (kot alternativa se omenja Videm, op. a.), saj ima svojo veliko omejitev v tem, da v mesto pelje le ena glavna prometnica, to je Obalna cesta. Pogovori se tudi v tej smeri nadaljujejo, ponoviti pa moram, da uradnega še ni ničesar, saj organizacija tako velikega športnega dogodka predstavlja res velik zalogaj. Ko bodo stvari dorečene, bodo organizatorji dirke sami to tudi uradno sporočili,« je ob koncu še dejal zgovorni Cainero.

Nazadnje se je Giro v Trstu končal leta 2014, ko je zaključno preizkušnjo s ciljem pred Velikim trgom v sprintu osvojil slovenski kolesar Luka Mezgec. Poleg Slovencev so takrat v središču Trsta proslavljali še številni Kolumbijci, saj je takratno izvedbo rožnate dirke osvojil kolumbijski hribolazec Nairo Quintana, šesti na pravkar zaključenem Touru. Prihodnja 106. izvedba Gira bo na vrsti od 6. do 28. maja 2024, start bo najverjetneje v Pescari. Traso dirke bodo predstavili 17. oktobra v Milanu.