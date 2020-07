Še dve napredovanji Gaje

Potem ko so se prejšnji konec tedna napredovanja veselili teniški igralci v D2-ligi, so tokrat šampanjec odprle Gajine teniške igralke v D2-ligi in rumeno-zeleni v moški D3-ligi. V ženski D2-ligi je Gaja v zadnjem krogu rednega dela premagala Ronchi B 3:0. Teniško žensko ekipo Gaje sestavljajo Lara Betocchi, Chiara Capozzi, Simona Petrovič, Emma Cervazzi, Anna Bruno in Anna Caruso. V moški D3-ligi so bili gajevci boljši od Servole 3:1. V ženski D1-ligi so Petra Kalc, Romina Cossutta in Giada Krizman izgubile proti Campagnuzzi 1:2 in so se v play-off uvrstile kot drugouvrščene. V nedeljskem polfinalu končnice jih čaka težka tekma v gosteh proti Canevi. Zmagovalec nedeljske tekme bo že napredoval v C-ligo. V končnico za napredovanje sta se uvrstili tudi Gajini ekipi v kategoriji D4: eni bodo v nedeljo igrali na Padričah, drugi pa v gosteh.