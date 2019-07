Še leto dni do začetka olimpijskih iger v Tokiu

Eden od poudarkov naslednjih iger bo trajnostna naravnanost. Organizatorji si želijo igre v Tokiu prirediti z močno okoljevarstveno noto. Tako bodo medalje, ki jih bodo prejeli najboljši športniki, iz recikliranih materialov, odpadne elektronike predvsem pametnih telefonov, digitalnih fotoaparatov in prenosnih računalnikov. Iz teh naprav so prireditelji pridobili 2700 kg brona, 30,3 kg zlata ter 4100 kg srebra, ki jih bodo uporabili za nosilce odličij na igrah 2020.

Reciklirane kolajne in zmagovalni odri

»Ne morem se spomniti nobenega drugega prireditelja, ki bi imel toliko narejenega že leto dni pred igrami,« je predsednik mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach Japonce pohvalil po srečanju izvršnega odbora v Lozani. Pohvalil je tudi marketinški program iger, češ da je »že podrl vse rekorde«. To se kaže tudi pri prodaji vstopnic. Prvi del od skupno 3,2 milijona vstopnic, ki je šel v prodajo v začetku julija, je namreč pošel v hipu.

Osrednji stadion, na katerem bo otvoritvena slovesnost, je skoraj nared. Na njem je dokončanih že 90 odstotkov del. Na objektu, ki bo sprejel 60.000 gledalcev, bodo ta mesec položili travo, avgusta in septembra pa še atletsko stezo.

Natanko leto dni nas loči od slovesnega odprtja poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki bodo potekale do 9. avgusta 2020. Na igrah XXXII. olimpijade pričakujejo približno 11.000 športnikov, ki se bodo v 33 športih borili za rekordnih 339 kolajn.

Poleg kolajn bodo tudi zmagovalni odri, na katere bodo stopali najuspešnejši športniki iger, v duhu trajnostnih rešitev narejeni iz plastičnih odpadkov, tudi tistih, ki so jih prebivalci pobrali iz morja. Potrebovali bodo več kot 45 ton plastičnih odpadkov, da bodo iz njih izdelali približno sto zmagovalnih odrov.Ob tem bodo tudi japonski športniki nastopali v oblačilih, ki so jih deloma izdelali iz recikliranih oblačil, zbranih po vsej državi.

A kljub točnosti pri gradnji in prenovi športnih objektov, zavezi k trajnostnim rešitvam ter velikemu zanimanju prebivalstva za igre ne gre brez težav. Še največji glavobol organizatorjem povzroča izjemna vročina z vlago, ki vladata Tokiu v poletnih mesecih.

Še en glavobol za organizatorje so zastoji v železniškem in drugem prometu v prestolnici. Organizatorji se bodo morali spopasti tudi s premajhnimi namestitvenimi kapacitetami za vse obiskovalce Tokia v času poletnih iger. Zato so se domislili, da bodo obiskovalci prenočevali na velikih turističnih križarkah, zasidranih v pristanišču.