Še veliko nejasnosti

Od včeraj, 10. januarja pa vse do 31. marca, ko je vlada napovedala konec izrednega stanja, bo za mnoge športnike obvezno okrepljeno covidno potrdilo (pogoj PC, prebolevniki in cepljeni) in ne več le osnovno potrdilo, ki so ga lahko prejeli že z negativnih hitrim testom. Tako kot od začetka pandemije so na udaru predvsem ekipni športi, delno tudi vsi kontaktni športi. So pa še nejasnosti: upoštevajoč tabelo na spletni strani www.governo.it, lahko izvajamo kontaktne športe (med njimi tudi cheerdance) na prostem tudi brez covidnega potrdila (v beli in rumeni coni), na zaprtem pa je tako kot za ekipne športe nujno okrepljeno covidno potrdilo, ki ga pridobijo samo cepljeni in prebolevniki. To sicer ne velja, če beremo utemeljitve novih določil na spletni strani športnega urada Dipartimento per lo sport, kjer piše, da je za izvajanje kontaktnih športov (med njimi so tudi karate ali kotalkanje) nujno okrepljeno covidno potrdilo ne glede na to, če ga vadimo na prostem ali v telovadnici.Jasno je, da bodo odslej vsi igralci v ekipah nogometa, košarke in odbojke, (in v drugih ekipnih športov), starejši od 12 let potrebovali okrepljeno covidno potrdilo, ki je pogoj za udeležbo na treningih, igranje tekem in vstop v slačilnice. Enako velja tudi za vse, ki želijo v bazen, tako na odprtem kot na prostem, pa tudi v telovadnice, vključno fitnese. Za trenerje, inštruktorje, učitelje in podobne figure ni splošnega pravila: odbojkarska zveza, ki je med prvimi objavila popravljena priporočila, je eksplicitno zapisala, da morajo tudi vsi trenerji, spremljevalci in ostalo medicinsko osebje (maserji in fizioterapevti) kot člani ekip imeti okrepljeno covidno potrdilo. Sicer pa so trenerji lahko upoštevani kot zaposleni uslužbenci in torej zanje zadostuje osnovno covidno potrdilo. Nekatere zveze so se tudi zaradi vseh teh sprememb – doslej je bilo za vse dovolj osnovno potrdilo – odločile, da zamaknejo začetek prvenstev vsaj dva tedna po novoletnem premoru in tako dale čas klubom, da se primerno pripravijo.Ni povsem jasno, kam sodijo individualni športi. Kaže, da so izvzeti od strogih ukrepov. Vprašanje je, kako bo pri vstopu v športne centre: tabela, ki jo je objavila vlada, nakazuje, da je za vse, ki v športnem centru izvajajo športno aktivnost, obvezno okrepljeno covidno potrdilo. Zmedeni so tudi pri atletski zvezi Fidal, saj opozarjajo, kako na določila v vladni »tabeli« trčijo utemeljitve športnega urada Dipardimento per lo sport, kjer pa je individualna oblika treniranja na odprtem dovoljena brez nikakršnih potrdil. Po nekaterih interpretacijah, naj bi PC-pogoj morali izpolnjevati samo »obiskovalci«, za športnike, ki tekmujejo ali trenirajo v individualnih športih, pa je dovolj osnovno covidno potrdilo. Okrepljeno je nujno samo, če želijo uporabljati slačilnice. O tem se nekatere zveze sicer še niso povsem razjasnile, najverjetneje bo o omejitvah bolj jasno v prihodnjih dneh. Jadralci naj bi bili tudi izvzeti iz strožjega režima, a so o novih omejitvah na deželni zvezi Fiv razpravljali šele včeraj zvečer. Ponavlja se skratka zgodba interpretacij in nejasnosti, ki smo jo bili priča po prvem valu maja 2020 in v celi lanski sezoni. Večina zvez se na dan začetka veljave novih določil namreč še ni oglasila.Od individualnih športov pa bodo nova določila vplivala zagotovo na smučanje, ki so bili sicer lani med najsrečnejšimi, saj so med redkimi že v zimskih mesecih lahko trenirali in smučali. Od 10. januarja dalje bo za uporabo žičniških naprav obvezno okrepljeno covidno potrdilo za vse od 12. leta dalje. Za ljubitelje belih strmin in seveda tudi za tekmovalce.