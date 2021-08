Septembra bodo jadrali na »turški Barcolani«

V zadnjih letih se je kar nekaj mladih tržaških jadralcev pridružilo jadralnemu klubu Skipper iz Maribora, ki tekmuje na številnih regatah v Jadranskem morju s hitro jadrnico Riedl Aerospace (bivša Megaenergija). Kako je do tega stika prišlo, je razložil jadralec Milan Ota, doma iz Zabrežca: »JK Skipper ima že nekaj let svojo jadrnico Riedl Aerospace v Izoli. Potrebovali so lokalne jadralce za svojo ekipo, h kateri se nas je priključilo kar nekaj tržaških Slovencev. Z jadrnico se udeležujemo vseh regat v Tržaškem zalivu in severnem Jadranu.« Konec junija je denimo štajerska jadrnica s primorsko posadko slavila na nočni regati sesljanskega JK Čupa, s katerim JK Skipper tudi občasno sodeluje.

Pred kratkim pa si je ekipa jadralcev zamislila zanimiv mednarodni projekt. Gre za »jadralsko« izmenjavo med Slovenijo in Turčijo, kar je nekaj povsem novega v jadranju. Nekateri člani JK Skipper bodo namreč jeseni odpotovali v Istanbul, kjer bodo tekmovali na znameniti regati Bosphorus Cup, ki bo od 24. in 26 septembra. Na njejo bičajno tekmuje preko 500 jadrnic. »Gre za zelo privlačno, a obenem zahtevno regato, ki poteka v Bosporju. V tem delu morja pred Istanbulom je močan tok, veliko pa je prometa, saj tukaj teče pomembna mednarodna vodna potmed Evropo in Azijo,« je dejal Ota, ki sicer upravlja družinsko lekarno v Dolini. V pravi mednarodni posadki bodo poleg Ote še Boljunčana Alan Mahne Kalin in Štefan Nadlišek, Stojan Skalicky, Aysen Penrose, predsednik JK Skipper Matjaž Meško, vodja ekipe in izkušeni jadralec Uroš Žvan ter vodja projekta, Ciprčanka Elif Songur, ki že nekaj časa živi v Trst.

V Turčiji bodo jadrali na jadrnici lokalnega turškega kluba Alize Sailing, s katerim so se povezali in snovali ta projekt. V »zameno« bodo turški jadralci prišli v Trst na Barcolano in v Benetke na Veleziano. »Zanimivo je, da med nami niso vsi 'rojeni' jadralci. Najbolj izkušen je seveda Alan Mahne Kalin, ki že dolgo let tekmuje, sam sem se jadranju približal pred približno šestimi leti, košarkar Štefan Nadlišek pa je jadranje spoznal šele, ko se nam je priključil. Takoj se je naučil osnov in se navdušil,« je še povedal Ota.