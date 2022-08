Sesljan do treh točk, točka za Kras in Juventino

ELITNA LIGA – DRŽAVNI POKAL

Kras Repen – Chiarbola Ponziana 2:2 (0:2)

Strelci: 19. Dukić (avtogol), 41. Sistiana; 59. Muiesan, 72. Pitacco

Kras Repen: Zitani, Fernandez, Bertocchi (Mantese), Lukač, Dukić, Raugna (Sancin), Pitacco, Pagliaro, Muiesan (Poropat), Murano, Autiero. Trener: Kneževič.

Igralcem Krasa Repna po prvem polčasu proti Chiarboli Ponziani ni kazalo najbolje, saj so izgubljali z 0:2. V uvodnem delu drugega polčasa bi lahko gostje še povečali izid na 3:0, toda odlični Zitani je ubranil enajstmetrovko. Odtlej so se krasovci vrgli v napad in najprej z novo okrepitivijo Muiesanom zmanjšali izid na 1:2 ter v 75. minuti stanje izenačili s Pitaccom. Gostitelji so nato imeli še nekaj priložnosti za zmago, vseeno pa so bili v domačem taboru tudi s točko zadovoljni. V drugem delu srečanja so igrali dobro. V 2. krogu bo v nedeljo Kras Repen igral v gosteh proti San Luigiju.

Pro Cervignano – Juventina 2:2 (0:1)

Strelci: 43. Garić; 70. Bertoli, 80. Serra, 94. Russian

Juventina: Paesini, De Cecco, Celcer, Tuan, Russian, Černe (Juren), Hoti, Garić, Selva (Cuca), Piscopo, Martinović. Trener: Sepulcri.

Juventina je v Červinjanu osvojila točko z golom Russiana v sodnikovem dodatku. Štandreški rdeče-beli so sicer povedli z Garićem, nato pa so gostitelji uspeli spreobrniti izid v svojo korist. V nedeljo bo Juventina igrala v gosteh proti Pro Gorizii.

Pro Gorizia – Sistiana Sesljan 0:1 (0:0)

Strelec: 89. Piscopo (avtogol)

Sistiana Sesljan: Colonna, Biloslavo, Almberger, Zlatič, Steinhauser (Francioli), M. Crosato, L. Crosato (Pelencic), Madotto (Villatora), Colja, Spetič (Vasques, Germani), Disnan. Trener: Godeas.

Po zelo izenačeni tekmi je v Gorici odločala epizoda, ki je bila tokrat v korist Sistiane Sesljana. Villatora je streljal proti vratom in Piscopo je nehote žogo preusmeril v svojo mrežo. Že v 7. minuti pa je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče Luka Spetič. V prihodnjih dneh se bo bolj natančno vedelo, koliko je poškodba huda in koliko časa bo Spetič odsoten. Sistiana Sesljan bo v nedeljo igral doma proti Cervignanu.