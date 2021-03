Šest okuženih pri Triestini

»Po zadnjih brisih se je izkazalo, da je šest članov ekipe pozitivnih na covid-19, trije izmed teh so nogometaši.« Tako so v sporočilu za medije zapisali pri Triestini, kjer so dodali, da bo sedež tretjeligaškega nogometnega kluba v sredo in četrtek zaprt, saj bo potekalo razkuževanje prostorov. Vsi pozitivni so v izolaciji, klub pa je uvedel potrebne postopke v skladu s pravilnikom nogometne zveze in v dogovoru z zdravstvenim podjetjem. V sredo bodo na vrsti novi testi, poleg petkovih PCR testov, predvidenih 48 ur pred prvenstveno tekmo v kraju San Benedetto del Tronto.