Sežanski Mali kraški maraton bo 7. junija

Kot so sporočili prireditelji, so zaradi izrednih razmer, ki vladajo v Sloveniji in Italiji, prestavili 20. izvedbo tega teka z 22. marca na 7. junij. »Zavedamo se, da smo odgovorni za več kot 2500 prijavljenih tekačev in tekačic, za več kot 150 članov osebja in prostovoljcev, za več kot 700 otrok na otroških tekih in za številne druge obiskovalce, ki na dan maratona obiščejo Sežano,« so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji. Dodali so, da je po ponedeljkovem sprejetem sklepu Sveta za nacionalno varnost to edina smiselna odločitev. »Obenem je v preteklih dneh za nameček v veljavo stopila tudi prepoved organiziranja vseh športnih prireditev v Italiji, del trase malega kraškega maratona pa poteka čez ozemlje tržaške občine (Bazovica, Padriče in Trebče),« so še pojasnili prireditelji.

Dodajajo, da bodo vse doslej evidentirane prijave tekačev in tekačic samodejno prenesene za tek v novem terminu. »Vsi tisti, ki jim ta datum ne ustreza, pa naj nam to sporočijo na odjava@kraskimaraton.si,« so še zapisali.