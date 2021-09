Sezona s šestimi derbiji

Deželna košarkarska zveza Fip je objavila koledar letošnje D-lige. V goriško-tržaški skupini so med 16 ekipami kar tri slovenske: Bor Radenska, Dom in Kontovel. Sezona bo tako postregla kar s šestimi derbiji, prvi od katerih bo na sporedu že v uvodnem krogu. V sredo, 13. oktobra, se bosta ob 20.30 v telovadnici na Rouni pri Briščikih pomerila Kontovel in Bor. V gosteh pa bo prvenstvo začel Dom, ki bo v soboto, 9. oktobra, ob 20.30 igral proti miljskemu Interclubu. V četrtem krogu bo na sporedu tržaško-goriški derbi med Borom in Domom (v petek, 29. oktobra, ob 20.30 na Stadionu 1. maja), v desetem pa obračun med Kontovelom in Domom (v soboto, 11. decembra, ob 18. uri v telovadnici na Rouni). Spored derbijev v povratnem delu pa je sledeči: Bor - Kontovel v petek, 4. februarja 2022, ob 20.30 na Stadionu 1. maja, Dom - Bor v soboto, 26. februarja 2022, ob 19. uri v telovadnici goriškega Kulturnega doma, in Dom - Kontovel v soboto, 9. aprila 2022, ob 19. uri v Kulturnem domu.