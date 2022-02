Sistiana Sesljan je zadihal

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Pro Cervignano Muscoli 3:1 (3:0)

Strelci: 5. Carlevaris, 22. D. Colja, 44. D. Colja; 79. Serra (C)

Sistiana Sesljan: Battistella, M. Crosato, L. Crosato (Madotto), Disnan, Zlatič, Steinhauser, Pitacco, Dussi, Germani (Benussi), Carlevaris (Tomasetig), D. Colja (Sammartini). Trener: Musolino.

Vižoveljski rumeno-modri, ki so zasedali predzadnje mesto na lestvici, so po zmagi proti Cervignanu ulovili ravno današnjega nasprotnika iz spodnje furlanske nižine. Obe ekipi imata po drugem krogu povratnega dela sezone 12 točk na lestvici. Delfini so že po prvem polčasu vodili s 3:0. Že v uvodnih minutah je zadel Carlevaris, nato pa se je z dvema goloma razigral domači bomber David Colja. Sistiana Sesljan bo v prihodnjem krogu, v nedeljo, 20. februarja, igral v gosteh proti San Luigiju, ki je danes izgubil proti Chiarboli Ponziani z 2:1. Musolinove varovance pa čaka že v sredo zaostala tekma s Primorcem ob 20. uri na proseški Rouni.