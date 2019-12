Sistiana Sesljan prvi, Kras Repen v polfinalu

PROMOCIJSKA LIGA

Terenziana Staranzano - Sistiana Sesljan 1:3 (0:1)

Strelci: 10. Zlatič 11-m; 78. D. Colja 78., 44. Germani

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato (Cassara), G. Kerpan, Francioli, Zlatič, A. Carli, Disnan, Vasques, Marincich, Carlevaris, Celea (Germani). Trener: Musolino.

Sistiana Sesljan je po sinočnji zmagi na zaostali tekmi 10. kroga promocijske lige prvi na lestvici. Delfini z devinsko-nabrežinske občine so premagali Staranzano, ki je imel do sinoči enako število točk na lestvici. Vsaj do nedelje, ko bodo rumeno-modri igrali v gosteh v Trstu proti ekipi Sant’Andrea San Vito, bodo zasledovalce prvič v letošnji sezoni gledali z vrha.

2. AMATERSKA LIGA

Primorec - Cormonese 1:4 (0:2)

Strelec: 60. Capraro

Primorec: Sorrentino, Frangini, Suppani (Buonpane), Fedele (Fontanot), F. Tesser (Pedrosa), R. Di Corato, G. Di Corato (Mania), Piras, Capraro, Castrillon (Serafini), Iadanza. Trener: De Sio.

POKAL PROMOCIJSKE LIGE

Maranese - Kras Repen 0:3 (0:1)

Strelca: 48. Volaš, 54. Sain, 66. Volaš

Kras Repen: Francescutti, Fernandez, Cudicio (Beqiraj), Dekovic, Strussiat, Škabar (Simeoni), Kocman (Savron), Paolo Bresich (Sain), Volaš, Zappalà, Petracci (Formigoni). Trener: Pahor.

Kras Repen se je uvrstil v polfinale pokalnega tekmovanja promocijske lige. Na sinočnji povratni tekmi v laguni, v kraju Marano Lagunare, so Pahorjevi nogometaši zanesljivo premagali Maranese. Prva tekma v Repnu se je končala 3:3. Kras bo v polfinalu pokala šele 4. marca prihodnjega leta igral proti ekipi Prata Falchi Visinale, ki je premagala Sanvitese. Povratna polfinalna tekma bo 11. marca.