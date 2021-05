ŠK Kras spet v A1-ligi

Potem ko so namiznoteniške igralke zgoniškega Krasa na včerajšnji prvi tekmi končnice za napredovanje A2-lige premagale Torino 4:0, so danes zjutraj v Terniju z enakim izidiom odpravili še Piso ter tako napredovale v najvišjo državno A1-ligo, v kateri so nazadnje igrale v sezoni 2016/17. Kras je danes igral v postavi Eva Carli, Martina Milič in Irene Favaretto. Vodil jih je trener Dušan Michalka. Krasovke so v A1 napredovale tudi lani, potem ko so bile do prekinitve prvenstva zaradi pandemije na prvem mestu, a najvišji ligi so se zaradi logističnih težav odpovedale.