Skupna priloga Naš športnik 2019

Napetost se stopnjuje. Danes zvečer bomo izvedeli, kdo so najboljše športnice, športniki in športne ekipe Primorske v letu 2019. Zmagovalce v enotnih »čezmejnih« kategorijah smo določili na podlagi enakopravnega glasovanja novinarjev v predstavništvu Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria, Primorskih novic, Deželnega sedeža RAI za FJK - Slovenski programi, Primorskega dnevnika in spletne strani slosport.org. Slovesno podeljevanje priznanj bo danes ob 20. uri v Kopru.

V prilogi Naš športnik si boste obenem lahko prebrali daljši intervju s profesorjem telesne vzgoje in publicistom Aldom Ruplom.