Slab izkupiček v prvem krogu

NOGOMET

ELITNA LIGA

Flaibano - Primorje 3:0 (2:0)

Primorje: Gita, Kuniqi (Cardaku), Benzan, Palliaro, Ingrande (Morgante), Bucca, Poropat, Gridel, Pisani (Abduramanović), El Mouhadi, Zarattini (Krasiqui). Trener: Campo.

Gostitelji so povedli po petih minutah po napaki obrambe Primorja, ki je bila kriva tudi za drugi zadetek. Primorje je nastopilo z zelo mlado postavo: v začetni enajsterici sta bila celo letnika 2002 in štirje nogometaši letnika 2001.

PROMOCIJSKA LIGA

Chiarbola Ponziana - Kras Repen 2:0 (1:0)

Kras Repen: Francescutti, Beqiraj (Fernandez), Sain, Strussiat, Cudicio, Simeoni, Matuchina (Emanuele Bresich), Dekovic, Volas, Zappalà (Savron), Kocman (Petracci). Trener: Pahor.

Kras se je s prvega gostovanja vrnil brez točke. Domača gola sta padla v prvem polčasu in proti koncu tekme, ko so se repenski rdeče-beli do zadnjega borili, da bi domov odnesli vsaj točko. Kras bo stopil na igrišče že v sredo, ko bo v Čenti igral prvo tekmo osmine finala pokala. Nasprotnik bo Tarcentina.

Forum Julii - Juventina 2:0 (1:0)

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro (Rossi), Cuca, N. Marini, Innocenti, Stabile, Nassiz (Semolič), Selva, Tribušon (Caruso), Pinatti. Trener: Sepulcri.

V Galjanu pri Čedadu je Juventina utrpela pekoč poraz. Oba zadetka gostiteljev sta padla v prvi minuti: prvi gol na samem začetku, drugi pa v prvi minuti drugega polčasa. Juventina pa bi si kljub temu zaslužila kaj več, saj je ustvarila kar nekaj lepih priložnosti za gol. Proti koncu tekme so imeli štandreški rdeče-beli na razpolago najstrožjo kazen, ki pa jo je Stabile zgrešil.

Sistiana Sesljan - Costalunga 3:1 (3:1)

Strelci: David Colja, Simić (C) 11-m, avtogol, Celea

Sistiana Sesljan: Gon, Crosato (Carlevaris), Kerpan, Francioli, Zlatič, Carli, Fabris (Tomizza), Disnan, D. Colja (E. Colja), Vasques (Marincich), Celea (Germani). Trener: Musolino.

Sistiana Sesljan na prvi tekmi ni blestel. Kljub temu so rumeno-modri delfini zbrali prve tri točke. Costalunga je pri izidu 0:0 zadela prečko. Nato je za gostitelje zadel v polno David Colja. Do konca polčasa sta padla še dva gola: oba za rumeno-modre. Najprej avtogol in nato je mrežo zatresel še Alessio Celea.

1. AMATERSKA LIGA

Gradese - Mladost 3:0 (3:0)

Mladost: Cantamessa, Peric (Mucci), Fedel (Bragagnolo), Tabaj, Iodice, Candusso (Comar), Sangalli (A. Cadez), Pierobon, Veljkovič, Marassi, Milan (Mason). Trener: Pinatti.

Mladost je v Gradežu igrala zelo slabo in zasluženo izgubila. »Čimprej moramo pozabiti na to tekmo. Naredili smo cel kup naivnih napak,« je priznal športni vodja Claudio Cadez. Vsi trije golo gostiteljev so padli v prvem polčasu.

ISM Gradisca - Zarja 1:1 (0:1)

Strelec: Zucchini 8. 11-m

Zarja: Budicin, Matera (Lorenzi), Spadaro (Cotiga), Varglien, Zucca, Aiello, Cepar, Vascotto (Mazzaroli), Bernobi, Zucchini, Norante. Trener: Roviglio.

Zarja je v Gradišču vodila še pet minut pred koncem srečanja. Zaradi naivne napake pa so nato gostitelji uspeli izenačiti, čeprav so od 8. minute prvega polčasa igrali z možem manj. Takrat je bil namreč izključen domači nogometaš, ki je zakrivil enajstmetrovko, s pomočjo katere je Zarja povedla. Zarja je nato imela več priložnosti s Francescom Bernobijem, ki pa ni bil natančen pred nasprotnikovimi vrati.

2. AMATERSKA LIGA

Audax Sanrocchese - Breg 0:0

Breg: Blasevich, Calabrese, Spena (Bazzara), Andreassi, Bobbini, Maselli, Halili, Ligotti (Marchio), Schiraldi, Carbone, Cermelj. Trener: Quagliariello.

Neodločen izid je pravično plačilo za prikazano igro obeh moštev. V prvem delu so nekaj več pokazali domačini, v drugem pa je bil za odtenek boljši Breg.

Primorec - Piedimonte 3:1 (1:1)

Strelci: 38. Buonpane, 51. Cerebuch, 91. TuccioPrimorec: Sorrentino, Frangini, De Leo, Serafini, Tesser (Suppani), Fedele (Fontanot), Cerebuch (Piras), Grego, R. Dicorato, Capraro (Mania), Buonpane (Tuccio). Trener: De Sio.

Gostje iz Podgore, pri kateri igra tudi slovenski nogometaš Daniel Skarabot, so povedli že po petih minutah, kar pa je izzvalo hitro reakcijo Primorca. Gostitelji so nato do konca prvega polčasa uspeli izenačiti z Buonpanejem. V začetku drugega polčasa pa je padel drugi gol Primorca. Za tretji pa smo morali počakati vse do sodnikovega dodatka. Vmes pa so imeli rdeče-beli še cel kup priložnosti.

Vesna - Triestina Victory 0:2 (0:2)

Vesna: E. Carli, Cuk, Renar, Miniussi, Veronesi, Košuta (M. Leghissa), Colja (Gargiuolo), Geroni (Jovičić), Cortellino, Vattovaz (Čubej), Poiani (Martini). Trener: Sardoč.

Triestina Victory, ki ima v svojih vrstah kar nekaj izkušenih veteranov (igra tudi slovenski nogometaš Alessio Caselli) in letos cilja na napredovanje, je iz Križa odnesla vse tri točke. Vesna pa je igrala solidno in je ustvarila številne priložnosti za gol. Plavi so bili povsem enakovredni gostom.