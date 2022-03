Sloga Tabor tretjič zapored

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Pordenone Volley – Sloga Tabor Eutonia 0:3 (21:25, 20:25, 18:25)

Sloga Tabor Eutonia: Buri 16, Gianeselli 4, Kante 5, Kosmina 13, Skilitsis 8 , Sutter 4, Privileggi (L1), Dessanti (L2), Castellani, Grassi 0, Jerič , Smeraldi 0. Trener: Loris Manià.

Sloga Tabor Eutonia je v zaostali tekmi tretjič zapored zmagala brez izgubljenega seta in se tudi oddolžila Pordenoneju za poraz, ki ga je utrpela v Repnu v prvem letošnjem nastopu. Gladka zmaga je povsem zaslužena, saj so slogaši zaigrali zelo zbrano in preudarno. Izenačen je bil le prvi set, v katerem sta se do sredine ekipi izmenjavali v vodstvu, nato je pobudo prevzela Sloga Tabor Eutonia, ki si je priigrala nekaj točk prednosti in od tedaj vodila v bistvu vse do konca tekme. Slogaši so bili boljši v vseh elementih igre, svojo premoč pa so uveljavili predvsem na mreži, saj sta največje preglavice domači ekipi povzročala dobro postavljen blok in prodoren napad. S to zmago se je Sloga Tabor Eutonia še povzpela na lestvici in zdaj deli 22 točk z Olympio in Pordenonom.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB Trst Gorica – Logica spedizioni Stella 1:3 (25:14, 35:37, 23:25, 18:25)

Zalet ZKB: Ciuch 19, Furlan 9, Gruden 11, Surian 4, Vattovaz 6, Winkler 15, Lovriha (L1) 1, Radina (L2), Mateja Gulich 0, Petra Gulich 2, Rapotec 4, Vidoni 0, Zonta. Trenerka: Daniela Ciocchi.

Ekipa Zaleta ZKB je v zaostali tekmi izgubila proti ekipi Stella Volley, takoj pa moramo dodati, da so zaletovke nastopile zelo okrnjene, saj je bilo zaradi bolezni odsotnih kar šest igralk in si je tako trenerka Ciocchi morala pomagati z mladinkami, ki so, kljub porazu, opravile dober nastop. Zaletovke so začele zelo odločno in v prvem setu povsem nadigrale svoje nasprotnice. Zanje je bila tekma bistvenega pomena, saj so vedele, da jim samo zmaga odpira pot do igranja play offa v drugem delu prvenstva, zato so skozi vso tekmo delovale dokaj živčno, kar so naše odbojkarice spretno izkoristile. Drugi niz je bil nadvse izenačen in se je končal s povsem neobičajnim 35:37. Kljub porazu se zaletovke niso vdale, borile so se tudi v naslednjih dveh setih, v katerih pa so bile nasprotnice vendarle prisebnejše.