Slogi Tabor derbi po maratonskem dvoboju z Olympio

MOŠKA C-LIGA

Sloga Tabor Eutonia – Olympia 3:2 (20:25, 25:19, 21:25, 25:21, 17:15)

Soča ZKB Lokanda Devetak – Pordenone Volley 1:3 (21:25, 22:25, 25:23, 13:25)

Soča: Devetak 10, N. Černic 3, Perosglia 8, Delle Case 3, Manfreda 16, Devetta 0, Margherito (L), Hlede nv, Makuc 5, Venuti 6, A. Cotič 0. Trener: Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Stella Volley – Zalet ZKB 3:0 (27:25, 25:22, 25:14)

Zalet ZKB: Ciuch 10, Furlan 3, Hussu 7, Stergonšek 5, Tientcheu 10, Vattovaz 1, Misciali (L1), Lovriha (L2), Grilanc 1, Gruden 3, Petra Gulich 0, Lovriha 0. Trenerka: Daniela Ciocchi.

Zalet ZKB se z gostovanja ponovno vrača praznih rok. Škoda, saj so se igralke združene ekipe tudi tokrat dva seta srčno borile, na koncu pa jim je zmanjkalo moči, bolje rečeno izkušenost, da bi lahko bile enakovredne nasprotnicam do konca. Kot je poudarila trenerka Daniela Ciocchi, »igramo dobro, a v končnici ne zmoremo zaključiti, zgleda, da se bojimo napake in prevelika previdnost ne pripelje do zaželenega rezultata. Na tem bo treba še delati, da bodo igralke postale bolj samozavestne, kar pa pride le z igranjem in pridobivanjem igralskih izkušenj.« Prvi set je bil stalno izenačen, na koncu se je sreča nasmehnila domačinkam. V drugem je Zalet ZKB dalj časa vodil, a so ga domačinke dohitele in prehitele ter povedle v setih z 2:0. Tak razplet je popolnoma spravil s tira zaletovke, ki so v tretjem popolnoma popustile in tako dovolile domačinkam, da so točke osvajale brez večjih težav.

MOŠKA D-LIGA

Naš prapor – Rojalese 1:3 (25:22, 17:25, 23:25, 19:25)

Naš prapor: Feri 3, Juren 20, Boškin 1, Peršolja 9, Bittesnich 1, Sfiligoi 6, Korbi (L), Valentinčič 1, Sanzin 1, A. Devinar, P. Devinar, Bajt. Trener: Juren.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Cordenons 0:3 (22:25, 23:25, 17:25)

Soča: Scocco 2, Julija Cotič 1, Berzacola 2, Ferfoglia, Tosolini 3, Piva 16, Gruden, Birri 8, Deiuri, Menis, Soprani 3, Colja 5, Flospergher (L1), Kovic (L2). Trener:Milocco.