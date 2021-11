Slogi Tabor Eutonia prvič vse tri točke, Zalet ZKB je izdala trema, Goričani praznih rok

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

SMF Fagagna – Zalet ZKB 3:1 (25:16, 15:25, 25:21, 25:18)

Zalet ZKB: Ciuch 15, Furlan 1, Radina 0, Tientcheu 13, Vattovaz 3, Winkler 4, Misciali (L1) 1, Lovriha (L2), Grilanc 1, Gruden 4, Petra Gulich, Hussu 2, Stergonšek 12, Vidoni. Trenerka: Ciocchi.

Zaletu ZKB ni uspelo, da bi se iz Fagagne vrnil z zmago proti ekipi, ki je bila do tega kroga sama na zadnjem mestu na lestvici. Napovedi pred tekmo so bile optimistične: Zalet je končno lahko zaigral v popolni postavi, pa tudi borbena igra iz prejšnjih srečanj je obetala ugodnejši razplet. Stvari na igrišču pa so se drugače razvile. Mlade igralke Zaleta ZKB so preveč »občutile« tekmo, vedele so, da morajo zmagati in tega pritiska enostavno niso zdržale. Že v prvem setu je bilo jasno, da so igralke izredno živčne in zgrešile so vse, kar se je zgrešiti dalo, tako da niso domačinkam nudile praktično nobenega odpora. Bolje jim je šlo od rok v drugem setu, ko so si takoj nabrale nekaj točk prednosti že s samim servisom in potem s solidno igro nadaljevale do konca. Vendar do preobrata ni prišlo. Že v tretjem setu je bilo jasno, da je željo po zmagi premagala živčnost, ki se je igralke Zaleta nikakor niso zmogle znebiti. Težave so nastale že v sprejemu, ki je bil velikokrat premalo točen, tako da je bilo težko zgraditi uspešne napade. Domačinke so to seveda izkoristile in povedle v setih z 2:1. Četrti je bil najprej izenačen, v drugi polovici je Zalet ZKB vodil z 18:17, ko so igralke Fagagne odločno reagirale, izenačile in začele nizati točke. To jim je vlilo veliko samozavest, ki je varovankam Daniele Ciocchi zmanjkala, tako da niso bile več zmožne predvajati igre, ki jo sicer obvladajo, in dovolile nasprotnicam, da so dosegle delni izid 8:0 in s tem seveda tudi nekoliko nepričakovano, a žal zasluženo zmago.

MOŠKA C-LIGA

Sloga Tabor Eutonia – Piera Martellozzo Futura Cordenons 3:1 (27:25, 25:17, 23:25, 26:24)

Sloga Tabor Eutonia: Antoni 7, Buri 24, Castellani 2, Kosmina 19, Riccobon 3, Skilitsis 8, Dessanti (L) 1, Gianeselli, Grassi, Jerič 4, Smeraldi 1, Stefani 0. Trener: Peterlin

Sloga Tabor Eutonia je na domačem igrišču dosegla zasluženo zmago, prvič letos pa tudi vse tri razpoložljive točke. Slogaši še vedno niso v popolni postavi (odsotna sta bila poškodovana Kante in Sutter, Gianeselli je soigralce lahko spremljal le s klopi), tako da je zmaga še dragocenejša. Še bolj pa veseli tokrat pristop do igre, saj so v primerjavi s prejšnjo tekmo igralci Sloge Tabor Eutonia naredili res velik korak naprej, kar velja predvsem za igro v obrambi.

Že na začetku tekme je bilo jasno, da hočejo igralci pred – za trenutne razmere – kar številno publiko zaigrati kar najbolje. Po dobri igri so povedli že z 22:17, a se Futura ni predala, začela nižati razliko in tudi spretno izkoristila zmedo, ki je nastala na domači strani mreže, izničila tri set žoge igralcev Sloge Tabor, ki pa so na koncu le ohranili mirnejšo kri. Drugi set je bil povsem enosmeren, saj so bili igralci Sloge Tabor Eutonia zbrani od začetka do konca in nasprotnikom enostavno niso dovolili, da bi prišli do izraza. Nato se je »zgodil« tretji set, kot se večkrat dogaja. Futura je bila stalno v vodstvu, v končnici s 24:20, ko so domači igralci dosegli tri zaporedne točke, zgrešen servis pa jih je stal izgubo seta.Vse je kazalo, da bo tekme kmalu konec, saj je Sloga Tabor Eutonia v četrtem povedla z 12:6, a jih je Futura dohitela in že povedla z 19:16. Tedaj pa so se naši igralci izkazali z nekaj res odličnimi posegi v obrambi, nadoknadili zaostanek in začel se je boj za vsako točko. Futuri je uspelo izničiti set žogo pri 24:23, v zadnjih točkah pa se Antoni in ostali niso pustili presenetiti in so se lahko veselili res zaslužene zmage.

Krstni nastop je kot napadalec v C-ligi opravil Erik Smeraldi, ki je doslej igral kot drugi libero, in dosegel tudi svojo prvo točko.

Fincantieri – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:17, 9:25, 12:25, 20:25)

Soča: Cavallaro 0, Devetak 6, Černic 6, Persoglia 5, Delle Case 5, Manfreda 7, Devetta 0, Margherito (L), Hlede 17, Venuti 2, Cotič 0. Trener: Battisti.

Olympia – Prata 0:3 (23:25, 20:25, 23:25)

Olympia: M. Komjanc 8, Lupoli 0, Cotič 6, A. Čavdek (L), S. Komjanc 7, Cobello 1, Pavlovič 6, Terpin 9, Hlede 0, Černic 1, Corsi 3; n.v.: Š. Čavdek (L); trener: Robert Makuc.

V telovadnici Mirka Špacapana v Gorici je Olympia sinoči s 3:0 klonila proti mladim odbojkarjem iz Prate. V prvih dveh setih so bili Goričani precej v težavah, saj so nasprotnikom z nekaj napakami dovolili, da so se razigrali in da so si na tak način že na začetku obeh nizov priigrali rahlo prednost. Olympii nasprotne ekipe ni uspelo dohiteti in prehiteti, tako da je Prata v končnicah ohranila bolj mirno kri in zbrano na razliko osvojila oba seta. V tretjem nizu pa so Goričani začeli malo boljše in povedli za kar nekaj točk. Pri rezultatu 14:10 za Olympio pa so na drugi strani mreže nasprotniki z dobro organizirano igro osvojili kar nekaj pomembnih točk in povedli na 14:17. Olympii za tem ni uspelo preobrniti rezultata v svoj prid in je z nekaj športne nesreče za las prepustila tudi tretji niz ekipi iz Prate, ki se je domov vrnila z vsemi tremi točkami. Tak rezultat je bil sicer tudi posledica nizke prisotnosti goriških odbojkarjev na treningih. Cotiča na primer zaradi zdravstvenih težav na treningih ni bilo ves teden, medtem ko je bilo v petek v telovadnici samo pet varovancev trenerja Makuca, tako da oympii zaradi tega ni uspelo na najboljši način pripraviti tekme. Krstni nastop je v letošnji sezoni opravil libero Andrej Čavdek, ki je bil po tekmi nad rezultatom precej potrt. »Na današnji tekmi smo res želeli osvojiti vse tri točke, s katerimi bi se lahko malo oddaljili od zadnjega dela lestvice. Tokrat nam je zmanjkalo zagrizenosti in želje po zmagi. Nekaj več bi lahlo pokazali predvsem v obrambi in v sprejemu, ki je še vedno naša šibka točka. Največja težava je bila ta, da smo čakali na nasprotnikove napake, čeprav bi morali mi voditi igro. Še posebno proti takim ekipam, ki so res dobre v obrambi, je potrebno namreč biti še toliko bolj napadalni in zagrizeni,« je po tekmi pojasnil libero Olympie Andrej Čavdek.