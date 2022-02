Slovenci so vedno bolj »normalen« narod

Žal imam že tako častitljivo starost, da se dobro spominjam velikega števila Zimskih olimpijskih iger, ki sem jih spremljal z izrednim zanimanjem že od malih nog, saj sem bil vedno športnik po duši. Moji spomini sežejo tako še v Cortino 1956, ko sem z očetom v baru spremljal po televiziji moški spust, ki ga je takratna tehnika pokrivala le z nekaj kamerami, tako da so se prvi posnetki tekmovalcev pojavljali šele krepko po polovici proge in si v resnici večino časa gledal le panoramske posnetke okoliških vrhov in publike na cilju. To pravim, ker hočem dokazati, da imam še kar izkušenj, saj sem med drugim v svoji reporterski karieri komentiral kar deset zimskih olimpijad, dve celo v živo na licu mesta. In prav zato lahko upravičeno trdim, da kaj takega, kot se pravkar dogaja v okolici Pekinga, še nikoli nisem ne videl, ne doživel. Živimo v dobi virtualne realnosti in to, kar vidimo, spada popolnoma v to vzdušje. Vse je perfektno urejeno, vsa tekmovališča so prekrasna, kot da bi jih ustvaril na računalniku za kako videoigrico (še posebno v tem duhu se mi zdi narejena proga za tisto absurdno panogo, ki je deskanje po objektih - kako in po katerih kriterijih ocenjujejo dosežke posameznih tekmovalcev mi ne bo nikoli znano), vreme je odlično, mrzlo kot je treba in nič več, tudi veter na prizoriščih zapiha prav takrat, ko po scenariju igrice potrebujemo zaplet, skratka vedno imaš občutek, da je to, kar vidiš, nekje umetno ustvarjeno. Ob tem ni gledalcev, ker je pač Kitajska »prava« diktatura (vedno se sprašujem, kam so tam spravili novakserje in če si sploh upajo obstajati) in so ukrepi proti širjenju virusa še kako strogi, predvsem pa neizprosni, in tisto malo ljudi, ki jih vidimo (v glavnem trenerji, funkcionarji in domače osebje), so v pravšnjem številu, da tudi zanje takoj zasumimo, da so ustvarjeni na računalniku zato, da popestrijo splošno sliko.In prav zato je bilo včeraj mogoče nekaj, kar sem si mislil, da se ne bo nikoli zgodilo. Nikoli si nisem mogel namreč predstavljati, da bom prisostvoval zlati medalji za Slovenijo udobno zleknjen v naslonjaču, povsem miren, ker je bila premoč slovenske mešane četverice v ekipni tekmi v skokih na mali napravi ogromna (in že ta sam podatek je čista znanstvena fantastika) in bi bilo torej že dovolj, da Peter Prevc v zadnji seriji prekorači skakalnico brez smučk na nogah zato, da Slovenija zmaga. Ob tem pa ni prave videoigrice, če ni vzporednega zapleta, ki lahko premeša vse karte na mizi. In ta zaplet se je točno ob pravem času pojavil, ko so se začele vrstiti diskvalifikacije smučark zaradi nepravilnih dresov. Zanimivo: na posamični tekmi v soboto so vse skakale brez problemov, razni pristranski in nevoščljivi strokovnjaki drugih držav so morali tiho pogoltati slovensko zmagoslavje, danes pa so jih diskvalificirali brez milosti ob tem, da verjetno naivno mislim, da niso imele danes kakšno drugačno opremo kot pred dvema dnevoma.Po samih treh tekmovalnih dnevih ima Slovenija že boljši izkupiček kot na vseh ostalih olimpijadah, če odmislimo Soči, kjer je dve zlati kolajni Sloveniji prinesla Tina Maze, ki je bila pač fenomen, ki se bo težko ponovil. In tudi to zveni neverjetno. Res je, da so bili glavni aduti že izigrani in da ostajajo v igri za kolajne le še skakalci na veliki napravi (ekipna tekma zna biti zelo, zelo zanimiva), Anamarija Lampič in mogoče kak alpski deskar, ali to, kar uspeva Sloveniji res že meji na nezaslišano. Ob vsem tem pa bi rad poudaril ugotovitev, ki sem jo povedal že za časa Iger v Tokiu: Slovenci so vedno bolj »normalen« narod, samozavesten in odločen. Lepo je bilo poslušati Meto Hrovat, ki se je posula s pepelom po glavi, ker je bila »le« sedma v veleslalomu. Še pred nedavnim bi bila Slovenka v njenem položaju navdušena nad uvrstitvijo med prvih deset. Zdaj ne. Če si sposoben vrhunskega rezultata, ga moraš pač doseči. Vse ostalo je poraz. In tako je tudi prav.