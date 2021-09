Slovenci spet v finalu evropskega prvenstva!

Slovenski odbojkarji bodo igrali drugič zapored v finalu evropskega prvenstva. Tokrat so s 3:1 premagali Poljake, svetovne prvake, in to v Katovicah pred več tisočimi poljskimi navijači.

Poljaki so zmagali samo v prvem nizu in tudi prepričljivo, v drugem so zmagali šele pri 30: 32, tretjega so gladko osvojili Slovenci in Poljakom dopustili le 16 točk, zadnji niz pa se je zaključil šele 35:37.

Finale bo v nedeljo ob 20.30. Tam bodo Slovenci igrali proti zmagovalcu večerne tekme med Italijo in Srbijo.